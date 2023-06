Morto in ospedale bimbo 3 anni finito in piscina

MeteoWeb

E’ morto all’ospedale di Borgo Trento a Verona il bambino tedesco di 3 anni ricoverato d’urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise (Verona). Le condizioni del piccolo, sfuggito alla sorveglianza dei genitori in un complesso di loro proprietà, erano apparse molto gravi: era rimasto sott’acqua e dopo le prime manovre di rianimazione immediato il trasporto in elicottero in ospedale. La coppia ha un altro figlio di 4 mesi.