Musk: “Visore Apple? Per 20 dollari compro funghi allucinogeni”

MeteoWeb

Elon Musk all’attacco del visore Apple, presentato di recente dalla società della mela come una delle più grandi invenzioni del secolo. Il miliardario ha postato su Twitter una foto del nuovo device con sopra il costo, 3.499 dollari, accanto ad un’immagini di funghetti allucinogeni a soli 20 dollari. “La reltà aumentata di Apple contro la realtà aumentata”, ha commentato il patron di Tesla. In poche ore il post ha ricevuto quasi 1 milione di like con qualche utenti che lo ha definito “il meme più bello di sempre”.