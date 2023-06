Napoli, emersa una presunta tomba romana durante lavori

MeteoWeb

Mentre si svolgevano dei lavori di scavo da parte di una società di servizi, alla periferia di Napoli, sono emersi dei resti di interesse archeologico. A darne notizia è il deputato partenopeo Francesco Emilio Borrelli (Avs): il ritrovamento è emerso in via Giustiniano, nei pressi della stazione Piave della ferrovia Cumana, nel quartiere Soccavo. Borrelli non esclude possa trattarsi dei resti di una tomba romana: “Da stamattina – afferma – sono sul posto esperti e professionisti per verificare il ritrovamento. Si tratterebbe di una importante scoperta che però ha già causato notevoli disagi alla cittadinanza e potrebbe crearne di ulteriori se il cantiere non sarà chiuso nei tempi previsti. Va verificata rapidamente l’eventuale importanza della scoperta in modo da ridurre i problemi per i residenti”.