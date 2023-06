La NASA punta all’estrazione mineraria lunare entro il prossimo decennio

MeteoWeb

La NASA intende sfruttare risorse sulla Luna, inizialmente limitandosi ad ossigeno e acqua, e alla fine comprendendo anche ferro e terre rare, e ha già compiuto passi verso lo scavo del suolo lunare nel 2032. L’agenzia spaziale statunitense intende riportare gli americani sul nostro satellite come parte della missione Artemis, tra cui la prima donna e persona di colore entro il 2025, e di utilizzare tale esperienza come trampolino di lancio per un viaggio verso Marte.

Una parte fondamentale della missione è promuovere le opportunità commerciali nello Spazio. L’agenzia sta cercando di quantificare le risorse potenziali, tra cui energia, acqua e suolo lunare, come obiettivo per attrarre investimenti commerciali, ha affermato Gerald Sanders, scienziato presso il Johnston Space Center della NASA per 35 anni, come riporta Reuters. Sviluppare l’accesso alle risorse sulla Luna sarà la chiave per tagliare i costi e sviluppare un’economia circolare, ha affermato Sanders. “Stiamo cercando di investire nella fase di esplorazione, comprendere le risorse… per (ridurre) il rischio in modo tale che abbia senso un investimento esterno che possa portare a sviluppo e produzione,” ha dichiarato durante una conferenza sull’estrazione mineraria a Brisbane. “Stiamo letteralmente solo grattando la superficie,” ha proseguito. La NASA punta ad un impianto di lavorazione pilota nel 2032. I primi clienti potrebbero essere società di razzi commerciali che potrebbero utilizzare le risorse della Luna per carburante o ossigeno.

L’Agenzia spaziale australiana è coinvolta nello sviluppo di un rover semi-autonomo che preleverà campioni di regolite in una missione della NASA già nel 2026, ha affermato Samuel Webster, assistente alla direzione dell’agenzia. Il rover dimostrerà la fattibilità della raccolta del suolo lunare, che contiene ossigeno sotto forma di ossidi. Utilizzando apparecchiature separate inviate sulla Luna con il rover, la NASA mirerà a estrarre quell’ossigeno, ha spiegato Webster. “Questo è un passo fondamentale verso la creazione di una presenza umana sostenibile sulla Luna, oltre a sostenere le future missioni su Marte,” ha affermato durante la conferenza.