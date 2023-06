La NASA annuncia il lancio della missione Psyche: raggiungerà un asteroide ricco di nichel e oro

MeteoWeb

L’ottobre 2023 sarà un mese denso di appuntamenti per lo Spazio: tra questi, nel programma di lancio della NASA, spicca la missione Psyche, alla scoperta di un asteroide ricco di metalli. Originariamente programmata per il lancio nel settembre 2022, la missione verso l’asteroide omonimo è stata cancellata lo scorso anno dopo ritardi nello sviluppo e nel test del software di volo. Un rapporto del novembre 2022 di un comitato di revisione indipendente guidato dal dirigente aerospaziale in pensione A. Thomas Young ha anche puntato il dito sui problemi istituzionali del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA che hanno contribuito al ritardo.

“Go for launch”

Un nuovo rapporto dello stesso consiglio ha portato buone notizie: la nuova missione modificata è pronta per il lancio. “Il comitato di revisione indipendente è straordinariamente impressionato dai risultati dell’intera organizzazione JPL e Caltech,” si legge nel report. “L’impegno e la leadership del processo di risposta generale da parte del direttore del JPL e della dirigenza senior è considerato ‘world class’“.

Il “segreto” di Psyche

Situato nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, Psyche è largo 226 km, ruota su un fianco e, sulla base della sua riflettività, sembra essere composto in gran parte di ferro, nichel o oro. In quanto tale, gli scienziati planetari pensano che potrebbe essere un raro esempio del nucleo di un pianeta esposto allo Spazio a causa di una collisione catastrofica.

È stato persino detto che Psyche potrebbe valere tecnicamente 10mila quadrilioni di dollari, molto più dell’economia globale, che vale nel 2023 circa 105 trilioni di dollari.

I piani di lancio

La missione Psyche dovrebbe essere lanciata dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida con un razzo Falcon Heavy di SpaceX tra il 5 e il 25 ottobre 2023, effettuare un flyby di Marte per un assist gravitazionale e arrivare all’asteroide nell’agosto 2029. Poi trascorrerà 26 mesi in orbita, effettuando osservazioni da diverse altitudini.

Il veicolo spaziale inizierà questo mese le operazioni finali di assemblaggio, test e lancio in una struttura per operazioni spaziali Astrotech vicino al Kennedy Space Center in Florida.