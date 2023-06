La NASA sta sviluppando un’interfaccia stile ChatGpt

MeteoWeb

Gli ingegneri della NASA stanno sviluppando un’interfaccia in stile ChatGPT che alla fine potrebbe consentire agli astronauti di parlare con i loro veicoli spaziali e ai controllori di missione di conversare con robot dotati di intelligenza artificiale che esplorano pianeti e lune distanti. Una prima incarnazione dell’IA dovrebbe essere impiegata su Lunar Gateway, la stazione spaziale lunare parte del programma Artemis.

“L’idea è di arrivare a un punto in cui abbiamo interazioni conversazionali con i veicoli spaziali e loro riferiscono segnalazioni, scoperte interessanti che vedono nel Sistema Solare e oltre,” ha dichiarato Larissa Suzuki, ricercatrice presso la NASA. “Davvero non è più fantascienza“.

Parlando a un incontro sulla comunicazione spaziale di nuova generazione presso l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a Londra, Suzuki ha delineato una rete di comunicazioni interplanetarie con intelligenza artificiale integrata per rilevare, e possibilmente correggere, anomalie e inefficienze non appena si verificano.

Il sistema ha anche un’interfaccia in linguaggio naturale che consentirà agli astronauti e al controllo della missione di dialogare invece di setacciare ingombranti manuali tecnici per informazioni rilevanti. Gli astronauti potrebbero chiedere consigli su esperimenti spaziali o su come eseguire manovre complesse.

Suzuki sta anche studiando come implementare l’apprendimento automatico nello Spazio, dove non è possibile eseguire grandi quantità di dati attraverso i supercomputer. Ha descritto un metodo noto come apprendimento federato, che potrebbe consentire a una flotta di rover robotici, alla ricerca di acqua o minerali specifici su un pianeta lontano, di condividere informazioni, continuando ad imparare senza trasmettere grandi quantità di dati sulla Terra.