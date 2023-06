Nave in fiamme nel Mar Rosso: dispersi 3 turisti britannici

MeteoWeb

Tre turisti britannici risultano dispersi dopo l’incendio a bordo di una nave egiziana impegnata in una crociera nel Mar Rosso. Altre 24 persone, fra cui 12 turisti britannici, due guide e l’equipaggio, sono stati tratti in salvo, riferisce la BBC. La nave Hurricane era partita il 6 giugno da Port Ghalib in una crociera per amanti delle escursioni subacquee che sarebbe dovuta terminare oggi. L’incendio, probabilmente dovuto ad un cortocircuito, si è sviluppato questa mattina attorno alla 06:30 ora locale.