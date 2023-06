Nevicate primaverili, in Austria tregua per i ghiacciai

MeteoWeb

In Austria la neve caduta abbondantemente tra aprile e maggio, dopo un inverno scarso di precipitazioni, sta dando una tregua ai ghiacciai. Il bilancio invernale è infatti complessivamente nella media pluriennale: lo dimostrano le misurazioni effettuate sulla catena montuosa Alti Tauri, secondo Geosphere Austria. “Tuttavia, per lo sviluppo a lungo termine dei ghiacciai in Austria, il tempo in estate è più importante che in inverno,” ha spiegato l’esperto Anton Neureiter. Le nevicate tardive “sono di grande importanza per il bilancio di massa della metà invernale dell’anno. Se le misurazioni fossero state effettuate il 1° maggio anziché il 25 maggio, il bilancio di massa invernale sarebbe stato inferiore di circa il 15 per cento,” ha affermato Neureiter. Geosphere, insieme all’Università delle risorse naturali e delle scienze della vita di Vienna, misura ogni primavera i ghiacciai sull’Hoher Sonnblick (Goldbergki e Kleinfleißkees). “Per calcolare l’aumento di massa lo scorso inverno, abbiamo determinato lo spessore della neve utilizzando sonde in circa 450 punti sul ghiacciaio e determinato la densità della neve in altri cinque punti nei banchi di neve,” ha spiegato Neureiter.

Le prime stime mostrano un aumento di peso nella metà invernale dell’anno, che corrisponde all’incirca alla media degli ultimi anni. L’altezza media della neve quest’anno alla fine di maggio a Goldbergkes era di 415 cm (10 cm in più rispetto alla media degli anni precedenti). Ciò corrisponde a un aumento della massa di 1800 kg per metro quadrato ed è del 6% superiore alla media degli anni precedenti. Anche sui Kleinfleißkees l’altezza media della neve era di 10 cm sopra la media. L’aumento di peso di 1550 kg per metro quadrato è stato addirittura dell’8% superiore alla media.

Tuttavia, il clima estivo è più importante per il tasso di scioglimento dei ghiacciai a lungo termine. “Il fattore decisivo è se occasionali raffiche di aria fredda portano la neve sui ghiacciai in estate. Perché il manto nevoso fresco e bianchissimo riflette quasi il 100% dei raggi del sole e può proteggere un ghiacciaio dallo scioglimento fino a una settimana. Un ghiacciaio senza neve fresca, invece, è molto più scuro, quindi assorbe molta radiazione solare e può perdere fino a mezzo metro di spessore di ghiaccio in una settimana,” ha spiegato Neureiter.