New York è ancora sotto una coltre di fumo per incendi in Canada: è un’ “emergenza critica”

Quasi tutti i newyorkesi hanno cominciato la giornata di giovedì indossando le mascherine per proteggersi dal fumo e dalle polveri che come una coltre stanno ricoprendo New York e tutti gli Stati Uniti centro-occidentali e nord-orientali, a causa degli incendi in Canada. Il National Weather Service (NWS) ha emesso allerte sulla qualità dell’aria per la maggior parte della costa atlantica e ha annunciato che il fumo resterà almeno fino al weekend in attesa dei venti che dovrebbero spostarlo più a Sud. Il governatore di New York, Kathy Hochul, l’ha definita una “emergenza critica” e ha consigliato a tutti a restare al chiuso il più possibile.

Le partite di baseball sono state cancellate, gli eventi all’aperto sono stati spostati al chiuso e i voli sono stati ritardati. Google e altre imprese hanno consigliato ai dipendenti della East Coast di lavorare da casa per non respirare l’aria fumogena. Sia funzionari del governo che quelli aziendali stanno dicendo alle persone di evitare di respirare l’aria fumosa, che è pesante con il particolato degli incendi infuriati in Canada. L’inquinamento atmosferico di New York, mercoledì, ha toccato i livelli peggiori dal 1960 e le rilevazioni hanno collocato la metropoli, per alcune ore, come il luogo più inquinato del pianeta.

L’emergenza critica a New York

La foschia che si è abbattuta su New York e sugli stati orientali degli Stati Uniti in seguito agli incendi in Canada durerà probabilmente fino a martedì. E’ la previsione del Us Weather Prediction Center, secondo quanto riportato dai media americani. Il fumo e la cenere continueranno ad avere un impatto negativo sulla qualità dell’aria, al momento a New York classificata come “malsana“, prolungando così l’emergenza di cui ha parlato nelle ultime ore il governatore Kathy Hochul. La qualità dell’aria peggiora a New York e i pompieri distribuiranno gratuitamente le mascherine N95, simili alle FFP2. Il sindaco, Eric Adams, ha esortato i residenti a usare le mascherine all’aperto per ripararsi dal fumo e dalla cenere degli incendi in Canada.