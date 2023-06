La notte della ricerca scientifica: Roma Tre si apre ai curiosi (piccoli e grandi)

MeteoWeb

La ricerca scientifica protagonista per una notte. All’Università Roma Tre mercoledì 7 giugno si aprono le porte dell’Ateneo per condividere la ricerca scientifica con cittadini e curiosi di ogni età attraverso presentazioni, seminari, laboratori per bambini, attività interattive e approfondimenti per i più appassionati. Dalle ore 19 fino alle 23. È l’appuntamento con “Roma Tre Open Night. Le scienze e le scoperte. Tutto in una notte”, in via Ostiense 133, nella sede del nuovo Rettorato. L’ingresso è libero.

In quattro ore saranno disponibili 13 seminari (della durata di 30 minuti l’uno), 8 interventi (da 5 minuti l’uno) dallo speaker’s corner all’ingresso del cortile di via Ostiense, una conferenza plenaria, una ventina di stand dove sarà possibile sperimentare e condividere le mille sollecitazioni della ricerca scientifica.

Scienze e ricerca: il mestiere dell’Università al servizio della città e dei suoi piccoli e grandi curiosi. Si parlerà di astronomia e di fisica, di animali, di intelligenza artificiale, di linguaggio, di natura e biologia, di energia ma anche di filosofia e di Dante: tutto quanto viene indagato, studiato, “ricercato” dagli studenti e dai docenti dell’Ateneo per una notte sarà a disposizione della curiosità della città.

“Roma Tre Open Night è un evento di rilievo per il nostro Ateneo – ha dichiarato il Rettore, prof. Massimiliano Fiorucci. Nell’aprire le porte a tutti gli appassionati di scienza e ai curiosi di ogni età, diamo risalto agli obiettivi che negli anni abbiamo centrato, ai successi inanellati dai nostri gruppi di ricerca, all’impegno profuso quotidianamente da ciascuno di noi. Ma è anche l’occasione per sottolineare e far emergere quanto i finanziamenti pubblici alla ricerca sono erogati dove l’impegno dei ricercatori sia stato tale da garantire dei risultati di eccellenza, ritenuti meritevoli di un ulteriore sostegno. Roma Tre è riuscita ad accedere a finanziamenti esterni grazie alla riconosciuta eccellenza delle proprie ricerche di base. I fondi ottenuti attraverso sforzi congiunti e partecipazione a bandi competitivi rappresentano un riconoscimento del valore del nostro lavoro e lo proiettano con speranza nel futuro”.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito dell’Ateneo Roma Tre Open Night – Università Roma Tre (uniroma3.it) per tutti coloro che vogliono scegliere il menu della serata. A seconda dei gusti e delle domande che si portano dentro. Un’occasione per prendere confidenza con un mondo che solo all’apparenza è di difficile accesso. L’obiettivo è dimostrare il contrario. Le scienze e le scoperte della ricerca sono a disposizione di tutti.

Interverranno: dott. Lorenzo Animali, dott.ssa Martina Bernardi, dott.ssa Ludovica Binelli, prof.ssa Giuliana Calcani, prof.ssa Giovanna Capitelli, prof.ssa Silvia Conforto, prof.ssa Alessandra Di Masi, dott. Giuseppe Episcopo, prof.ssa Lucia Esposito, prof.ssa Roberta Fabiani, prof. Andrea Gabrielli, prof.ssa Keti Lelo, prof. Edoardo Lombardi Vallauri, dott. Vincenzo Maggitti, prof.ssa Elisabetta Mattei, prof. Stefano Panzieri, prof.ssa Anna Pegoretti, prof.ssa Elena Pettinelli, dott. Roberto Pizzi, prof. Giuseppe Schettini, dott. Gabriele Schimmenti, prof.ssa Viviana Trezza, prof. Alessandro Zocchi.