La cometa Lemmon in viaggio verso la Terra

MeteoWeb

Il piccolo oggetto diffuso in questa immagine è la cometa vicina alla Terra C/2023 H2 (Lemmon), che sta tornando al Sole per la prima volta in circa 3870 anni. Ora è solo 2,3 volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra, ma sembra ancora molto debole intorno alla 20a magnitudine. Ciò indica una bassa attività dell’oggetto e può indirettamente indicare le piccole dimensioni del nucleo della cometa (è quasi certamente inferiore a 3-4 km). Ma tutto cambierà nel giro di pochi mesi.

Il 29 ottobre C/2023 H2 passerà il punto più vicino al Sole appena all’interno dell’orbita terrestre (distanza del perielio q = 0,89 UA) e, riscaldato dal calore della nostra stella, può “divampare” migliaia di volte. Due settimane dopo, l’11 novembre, la cometa si avvicinerà a noi a 0,19 UA, diventando la seconda cometa dalla coda più vicina nel 2023. Negli scenari più favorevoli, C/2023 H2 potrebbe diventare brevemente visibile al binocolo lontano dalle luci della città. La foto è stata scattata con il telescopio da 1,5 m dell’Osservatorio Maidanak (Uzbekistan).