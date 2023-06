NOAA, nuovo record di CO2 a maggio

MeteoWeb

Nuovo record dei livelli di anidride carbonica a maggio, con 424 parti per milione misurati al Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory della NOAA (l’Agenzia scientifica e normativa statunitense per l’oceano e l’atmosfera), che mostrano “una costante ascesa in un territorio mai visto da milioni di anni”. Lo hanno annunciato gli scienziati della NOAA e dello Scripps Institution of Oceanography dell’Università della California di San Diego, secondo cui i livelli di anidride carbonica sono ora superiori di oltre il 50% rispetto a prima dell’inizio dell’era industriale.

Le misurazioni di CO 2 hanno registrato una media di 424,0 parti per milione a maggio, il mese in cui la CO 2 raggiunge il picco nell’emisfero settentrionale. Si tratta di un aumento di 3,0 ppm rispetto a maggio 2022 e rappresenta il quarto più grande aumento annuale del picco della curva di Keeling nel record della NOAA. Gli scienziati di Scripps hanno calcolato una media mensile di maggio di 423,78 ppm, e un aumento di 3,0 ppm rispetto alla media di maggio 2022.