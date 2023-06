Ondata di caldo estremo in Texas: picchi di +47°C

MeteoWeb

Il Texas è alle prese con un’ondata di caldo brutale e prolungata. Le temperature hanno raggiunto picchi di +47°C e, secondo gli esperti, il fenomeno potrebbe durare oltre una settimana. In particolare, una temperatura di +47,2°C è stata raggiunta a Falcon Lake e rappresenta un record assoluto (anche se c’è da considerare che il periodo di registrazione di questa stazione è breve, risalendo solo al 2003). Numerose località del Texas negli ultimi giorni hanno registrato temperature di +43-44°C.

L’allerta per il caldo eccessivo ha riguardato oltre 40 milioni di persone nel fine settimana, dal confine con il Messico al sud-ovest del Texas fino al confine sud di Louisiana e Mississippi.

Come ha riportato il Washington Post, al caldo torrido si unisce l’umidità soffocante, rappresentando un pericolo significativo per le persone più vulnerabili e per coloro che non hanno un accesso adeguato ad ambienti più freschi. Il governatore repubblicano Greg Abbott ha spiegato di aver parlato con l’Electric Reliability Council of Texas, l’organizzazione che gestisce la rete elettrica dello Stato, prima dell’ondata di caldo, e i funzionari gli hanno assicurato che avrebbero potuto soddisfare “una potenziale richiesta di energia record”.