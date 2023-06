Ondata di caldo in India: quasi 100 morti negli ultimi giorni

MeteoWeb

Almeno 96 persone sono morte in due degli stati più popolosi dell’India, Uttar Pradesh e Bihar, negli ultimi giorni a causa del forte caldo. Lo hanno reso noto funzionari locali, scrive il quotidiano The Hindu, precisando che aree del Paese sono attraversate da un’ondata di caldo soffocante. I decessi sono avvenuti nello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh e nel Bihar orientale. Tutti i decessi nell’Uttar Pradesh, per un totale di 54, sono stati registrati nel distretto di Ballia, a circa 300 chilometri a sud-est di Lucknow, la capitale dello Stato.

Le autorità hanno comunicato che la maggior parte dei deceduti aveva più di 60 anni e aveva condizioni di salute preesistenti, che potrebbero essere state aggravate dal caldo intenso. Le autorità, dunque, hanno avvertito i residenti con più di 60 anni e altre persone affette da varie malattie di rimanere in casa durante il giorno. S. K. Yadav, ufficiale medico di Ballia, ha dichiarato che negli ultimi tre giorni circa 300 pazienti sono stati ricoverati nell’ospedale distrettuale per vari disturbi aggravati dal caldo. Il Ministro della Sanità dello Stato, Brijesh Pathak, ha dichiarato di aver aperto un’indagine sulla causa della morte di “così tante persone” a Ballia.

Oggi, il distretto ha registrato una temperatura massima di +43°C, 5°C oltre la norma. L’umidità relativa è stata registrata al 25%, intensificando l’effetto del caldo. Atul Kumar Singh, scienziato del Dipartimento meteorologico indiano (IMD), ha dichiarato che le temperature in tutto lo Stato sono attualmente superiori alla norma e che “non si prevede alcun sollievo nelle prossime 24 ore“. L’IMD ha emesso un’allerta secondo cui le condizioni di ondata di calore sarebbero durate fino al 19 giugno in alcune parti dell’Uttar Pradesh.