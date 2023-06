Ondata di caldo in Spagna: punte di +42°C, scatta l’allerta arancione

MeteoWeb

Spagna assediata dal caldo. Le province di Córdoba, Siviglia e Jaén (Andalusia), Badajoz (Estremadura) e le Isole Canarie sono in allerta arancione (rischio significativo) a causa delle temperature massime che oscilleranno tra +37°C e +42°C, secondo quanto riferisce l’Agenzia meteorologica nazionale AEMET.

Nel Sud della penisola, per l’Andalusia è previsto livello arancione nelle province di Córdoba, Siviglia e Jaén con valori compresi tra +40°C e +42°C in punti della campagna sivigliana e cordovana e nella valle del Guadalquivir di Jaén. In Estremadura prosegue l’allerta arancione nella provincia di Badajoz a causa di valori diurni fino a +40°C nelle zone di Las Vegas del Guadiana. Cáceres è in allerta gialla per massime tra +37°C e +38°C.

L’arcipelago delle Canarie ha attivato l’allerta arancione sulle isole di Gran Canaria e Fuerteventura a causa delle temperature massime di +37°C, soprattutto nelle zone centrali e interne. A Lanzarote, La Gomera, La Palma, El Hierro e Tenerife è prevista allerta gialla per valori compresi tra +34°C e +36°C.

Nelle comunità di Aragona, Castiglia, Catalogna e Comunità di Madrid, il livello giallo (rischio) persiste a causa di temporali, pioggia o caldo con massime tra +34°C e +39°C.