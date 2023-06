Ondata di caldo in Spagna, morto 47enne per colpo di calore

MeteoWeb

La Spagna stretta nella morsa della prima ondata di calore dell’estate. Le alte temperature assediano il Paese da domenica. L’agenzia meteorologica AEMET ha reso noto che oggi 5 regioni – Andalusia, Madrid, Estremadura, Castiglia La Mancia e Isole Canarie – sono in allerta arancione per temperature massime tra +37°C e +42°C. Altre 4 regioni sono in allerta gialla. In Andalusia si prevedono temperature tra +40°C e +42°C nelle province di Cadice, Cordova, Siviglia e Jaen. Ieri ad Aznalcóllar è stata confermata la prima vittima per il caldo: si tratta di un 47enne con patologie pregresse, morto a causa di un colpo di calore mentre lavorava nei campi.