Online le nuove mappe meteo di MeteoWeb: tutte le previsioni sempre aggiornate Regione per Regione

Sono online su MeteoWeb 23 nuovi box meteo con le relative mappe meteorologiche aggiornate in tempo reale per le 20 Regioni d’Italia e tre macro aree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole). Nei box si possono consultare le previsioni meteo per i prossimi tre giorni con le condizioni del tempo, dei mari, dei venti e le temperature previste per le principali città.

Il nuovo servizio si inserisce nel percorso di implementazione delle attività di previsioni meteo realizzate da MeteoWeb per i cittadini, con una particolare attenzione ai dettagli specifici dei territori. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le nuove previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: