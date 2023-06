Onu adotta il primo trattato per protezione dell’alto mare

MeteoWeb

L’Onu ha adottato il primo trattato internazionale al mondo per proteggere l’alto mare, ossia quelle acque che si trovano oltre le 200 miglia nautiche (370 chilometri) dalle coste che non ricadono nelle giurisdizioni nazionali. Si tratta di uno storico accordo ambientale progettato per proteggere gli ecosistemi vitali per l’umanità. Il trattato stabilirà un quadro giuridico per estendere le aree di protezione ambientale alle acque internazionali, che costituiscono oltre il 60% degli oceani del mondo.