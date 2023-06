Palio di Siena: annullata la terza prova a causa del maltempo

MeteoWeb

Annullata a causa del maltempo la terza prova del Palio di Siena in programma questa sera alle 19.45. L’amministrazione comunale ha esposto dalle trifore di palazzo pubblico la bandiera verde, segnale dell’annullamento. Un forte acquazzone si è abbattuto nel primo pomeriggio nella città del Palio, rendendo inagibile l’anello di tufo di piazza del Campo su cui corrono i cavalli. Resta in forse anche la quarta prova in programma per domani mattina alle 9.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: