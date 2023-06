Papa Francesco: gli aggiornamenti sull’intervento

MeteoWeb

Papa Francesco è rientrato nella camera al 10° piano del Policlinico Gemelli dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nel pomeriggio. “L’intervento chirurgico è terminato: si è svolto senza complicazioni ed ha avuto una durata di tre ore”, ha comunicato la Sala stampa vaticana. Il Pontefice è ricoverato da questa mattina per un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’intervento, resosi necessario per un’ernia sviluppatasi sulla cicatrice di un precedente intervento, che avrebbe potuto costituire il rischio di un’occupazione intestinale, è stato eseguito dall’equipe del Dottor Sergio Alfieri.

Le finestre della stanza al 10° piano, che affacciano anche sull’ingresso principale dell’ospedale, sono state aperte in concomitanza con il rientro in camera di Bergoglio, preannunciando in questo modo la fine dell’intervento. La degenza, segnalano dalla Sala stampa vaticana, durerà alcuni giorni, durante i quali il Pontefice porterà avanti il suo lavoro dal Policlinico. Sembra siano infatti state sospese le attività “esterne” almeno fino al 18 di giugno.