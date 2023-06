Expo 2030: Meloni incontra a Parigi Macron, in ballo molti temi comuni

MeteoWeb

In Francia, Giorgia Meloni incontrerà oggi il presidente Macron per discutere dei temi al centro del Consiglio Europeo e del vertice NATO che si terrà a a luglio. Focus su rotte migratorie, candidatura di Roma ad Expo 2030 e l’attuazione del Trattato del Quirinale siglato tra i due Paesi nel 2021, ovvero il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata. E’ un trattato tra Italia e Francia, che mira a fornire un quadro stabile e formalizzato per la cooperazione nelle relazioni tra i due Paesi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi a Parigi al Palais des Congrès d’Issy – dove si tiene la penultima Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (BIE) prima del voto di novembre che deciderà la città prescelta per l’Expo 2030 – per valorizzare la candidatura di Roma di fronte ai 410 delegati. Meloni dopo l’intervento si recherà al Palazzo dell’Eliseo, dove incontrerà il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

Il programma dell’incontro tra la Meloni e Macron

L’incontro sarà preceduto da una dichiarazione alla stampa. Meloni e Macron discuteranno delle relazioni bilaterali tra Francia e Italia, in particolare di questioni europee e, viene spiegato, approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 29 e 30 giugno e per discutere del vertice NATO che si terrà a Vilnius l’11 e 12 luglio prossimi. Il colloquio sarà anche l’occasione per riaffermare il sostegno congiunto all’Ucraina sul fronte militare, umanitario, economico, diplomatico e giudiziario. Il programma prevede alle 17.30 l’arrivo di Meloni e l’accoglienza da parte di Macron nel cortile d’onore del palazzo.

Dopo il bilaterale la premier si sposterà all’ambasciata italiana di Parigi, dove parteciperà all’evento “Humanlands-Together for Humanity“, uno show di mezz’ora sempre nell’ambito della promozione della candidatura di Roma a ospitare l’Esposizione universale tra 7 anni.

L’arrivo è previsto attorno alle 14.40 circa, mentre l’intervento – di 30 minuti – si terrà tra le 15:00, inizio dei lavori, e le 16:45. Meloni dopo l’intervento si recherà al Palazzo dell’Eliseo, dove incontrerà il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.