Acquista pass a vita della United Airlines e “vive come un sultano”: Tom Stuker ha visitato oltre 100 Paesi in 30 anni

MeteoWeb

Un uomo statunitense che ha acquistato un pass a vita dalla United Airlines 3 decenni fa ha “vissuto come un sultano” da allora, volando per molti km in più rispetto alla navicella Apollo 11. Tom Stuker, del New Jersey, ha pagato 290mila dollari per il pass nel 1990, secondo quanto riporta il Washington Post, una decisione che ha definito “il miglior investimento” della sua vita.

Nei 33 anni trascorsi da allora, Stuker, 69 anni, ha percorso più di 37 milioni di km – l’Apollo 11, che ha portato Neil Armstrong e i suoi compagni astronauti sulla Luna, ha percorso appena 1,5 milioni di km – e ha visitato più di 100 Paesi. Il “chilometraggio” di Stuker nel solo 2019 “ha coperto più di 6 viaggi sulla Luna“, ha riferito il Post. Quell’anno Stuker ha volato 373 volte: se avesse pagato per questi voli, gli sarebbero costati 2,44 milioni di dollari.

Il vero vantaggio, tuttavia, sembrano essere state le miglia frequent flyer che Stuker ha accumulato lungo il percorso. Nel 2009 Stuker ha superato la soglia di 8 milioni di km, secondo Simple Flying, superando la soglia dei 10 milioni nel 2019. È stato il primo cliente della United Airlines a farlo e i punti hanno aperto diverse porte.

“Da allora Stuker ha vissuto come un sultano sulle miglia United: lussuose suite d’albergo in tutto il mondo, crociere Crystal di settimane, pasti gourmet da Perth a Parigi,” ha affermato il Post. Ha anche usato le miglia per “rifare la casa di suo fratello“, e “una volta ha incassato 50mila dollari in buoni regalo Walmart in un solo giorno“. Stuker ha anche vinto un’asta di beneficenza per apparire in un episodio di Seinfeld.