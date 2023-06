Oggi nuova passeggiata spaziale per i cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin

MeteoWeb

I cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin effettueranno una nuova passeggiata spaziale oggi 22 giugno. “Il 9-12 giugno, nell’ambito del programma di volo del segmento russo della stazione sono stati eseguiti i preparativi per la passeggiata spaziale prevista per il 22 giugno nell’ambito del programma russo,” ha affermato Roscosmos in una nota. Sarà la quarta passeggiata spaziale dei cosmonauti russi nel 2023.

L’equipaggio russo della Stazione Spaziale Internazionale ha condotto la precedente attività extraveicolare (EVA) tra 12 e 13 maggio. I cosmonauti Prokopyev e Petelin hanno trascorso 5 ore e 14 minuti fuori dall’avamposto orbitale, un’ora in meno del previsto. Durante l’EVA, i cosmonauti hanno dispiegato e integrato un regolatore termico installato sul modulo di ricerca Nauka del segmento russo della ISS il 19 aprile.