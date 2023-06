Due pianeti e un ammasso, spettacolo nei cieli della Sicilia | FOTO

MeteoWeb

Un suggestivo incontro cosmico è stato immortalato nei cieli della Sicilia. Due pianeti ed un ammasso aperto sono protagonisti delle splendide foto realizzate nella serata di ieri da Gianni Tumino a Torre di Mezzo, piccolo borgo nel territorio di Santa Croce Camerina (RG), a pochi km da Punta Secca. Nella gallery gli scatti che ritraggono Marte, l’ammasso aperto M44 (denominato l’Alveare o Presepe) nella Costellazione del Cancro e Venere, nel cielo occidentale.

Il nome dell’ammasso, Presepe, deriva dalla varietà di colori degli astri che lo compongono. Si tratta di un oggetto noto fin dai tempi antichi, tanto che Arato e Teofrasto – intorno al 280 a.C. – ne parlarono legandone la visibilità alle previsioni meteo. Come indica EduINAF, per trovarlo basta guardare al centro di un grande triangolo ideale con spigoli posti in Procione, Polluce e Regolo nel Leone: lo troverete affiancato da stelle su ciascun lato. Occupa una zona vicinissima all’eclittica quindi viene attraversato spesso da Luna e pianeti, con il nostro satellite che spesso determina una occultazione di parte delle stelle di M44.