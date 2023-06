Piemonte, il settore dell’aerospazio ha registrato 7 miliardi di fatturato

MeteoWeb

Il settore dell’aerospazio in Piemonte registra un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro e impiega oltre 22mila addetti, detenendo il 20% delle esportazioni italiane del settore. Questi i numeri con cui il sistema Piemonte dell’aerospazio si presenta al Paris Air Show, il piu’ grande evento mondiale dedicato al settore. Dal 19 al 25 giugno a Le Bourget nell’ampio spazio espositivo di 200 mq, organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera “Aerospazio”, promosso da Regione Piemonte, e del Progetto “Beni Industriali” finanziato da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, sono 17 le PMI piemontesi espressione dell’eccellenza regionale aerospaziale.

Il Piemonte ospita sul proprio territorio grandi player dell’industria aerospaziale – Leonardo, GE Avio Aero, Thales Alenia Space, ALTEC, Collins Aerospace – e un nucleo di oltre 350 PMI. “In Piemonte quello dell’aerospazio e’ un settore strategico, come dimostrano i numeri del comparto – spiega il Presidente del Piemonte Alberto Cirio – abbiamo grandi imprese e pmi che collaborano in una logica di filiera che trovera’ ulteriore slancio con la realizzazione della Citta’ dell’aerospazio, di cui la prima pietra e’ fissata in autunno”. “Qui – prosegue – imprese, start up, universita’ e poli di ricerca lavoreranno insieme per unire sempre di piu’ manifattura e innovazione, ricerca e produzione in un settore nel quale il Piemonte gioca la sua partita a livello mondiale”.