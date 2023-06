Piogge monsoniche in Nepal e India: almeno 19 morti

MeteoWeb

Almeno 19 persone sono morte in Asia meridionale a causa delle inondazioni innescate dalle piogge monsoniche, mentre una settimana di piogge incessanti ha costretto migliaia di persone a cercare riparo in India. Il bilancio delle inondazioni e delle frane dello scorso fine settimana in Nepal è salito oggi a 14, con più di 20 dispersi. Altre 4 persone sono decedute in seguito a un’alluvione causata da frane nell’Arunachal Pradesh, vicino al confine con la Cina. Sempre in India, le autorità dell’Assam hanno reso noto che ieri sera una persona è morta a causa delle acque alluvionali e più di 1.300 villaggi sono stati inondati. Circa 14.000 persone hanno abbandonato le loro case, ha reso noto l’agenzia per i disastri dell’Assam.

Anche il Bangladesh è in allerta, per possibili inondazioni nei distretti settentrionali al confine con l’India. Almeno 20mila famiglie sono state finora colpite dalle inondazioni nelle aree a bassa quota intorno al distretto settentrionale di Kurigram.