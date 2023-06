Piogge record, suolo dell’Italia mai così umido come quest’anno: altro che siccità, dati climatici pazzeschi

MeteoWeb

I dati sono pazzeschi. Da fine aprile ad oggi sull’Italia ha piovuto talmente tanto che la siccità è già diventata un lontano ricordo. Le anomalie pluviometriche dell’ultimo bimestre sono impressionanti. Le mappe fornite dal CNR-Irpi sono emblematiche, e lo è ancora di più il grafico che evidenzia il livello di umidità del suolo attuale nel nostro Paese, ben oltre non solo gli scorsi anni ma anche tutti i precedenti dal 2007 ad oggi.

Mai aveva piovuto così tanto, mai il suolo è stato così umido in Italia almeno negli ultimi 16 anni. L’anomalia è più netta al Sud, ma anche al Nord la situazione è assolutamente benefica in termini di surplus idrici su tutto il territorio. E, osservando nel grafico l’andamento dell’umidità del suolo nel 2022, possiamo vedere che anche la siccità non era un problema nazionale, bensì locale. Le abbondanti precipitazioni che hanno comunque sempre interessato il Centro/Sud hanno compensato, a livello nazionale, il deficit idrico del Nord.

La siccità, quindi, è stata importante ma soltanto in una piccola area all’estremo Nord del Paese (in modo particolare il Piemonte), e comunque adesso appartiene al passato. E nei prossimi giorni continuerà a piovere ancora. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: