Pompei: adesso “dai lapilli esce un serpente” | VIDEO

Le scoperte continuano negli scavi di Pompei che fanno emergere. L’ultima scoperta è quella di un serpente in bassorilievo spuntato dai lapilli. Gabriel Zuchtriegel ha postato questo video su Twitter, commentando: “… la scoperta continua! Un serpente esce dai lapilli, vedremo che c’è ancora su questa parete decorata“.

Questa scoperta rientra nel Grande Progetto Pompei, in cui sono stati conclusi i 76 interventi di recupero e restauro, restituito al mondo un gioiello unico. Il Grande Progetto Pompei ha beneficiato di 78 milioni di euro dai Fondi di coesione europei, su un totale di 105 milioni. I lavori hanno riguardato 2.7 km di fronti di scavo per la messa in sicurezza delle domus e degli edifici, recupero e restauro deli apparati decorativi per 45 edifici.

Durante i lavori sono stati rinvenuti numerosissimi reperti archeologici. Inoltre, si è creato un itinerario facilitato di oltre 4km per persone con ridotta mobilità, sono stati migliorati i servizi e la comunicazione, rafforzata la vigilanza e potenziate le attrezzature tecnologiche. Questi interventi sono stati effettuati senza mai chiudere il sito ai visitatori.