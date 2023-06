Ponte sullo Stretto: riunito il primo Cda con il Ministro Salvini

MeteoWeb

Al via la prima riunione operativa del CdA della società Stretto di Messina, alla presenza del vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il Presidente Giuseppe Recchi e l’amministratore delegato Pietro Ciucci – è scritto in una nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – una volta conferite le deleghe e espletati gli adempimenti del Cda, presentano le attività svolte e il cronoprogramma con l’obiettivo di passare al progetto esecutivo e all’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto entro l’estate 2024.