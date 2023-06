Presentato il gallone di atterraggio della navicella spaziale Soyuz MS-22/23

MeteoWeb

A settembre, la Soyuz MS-23 farà tornare sulla Terra un equipaggio composto dai cosmonauti di Roscosmos Sergei Prokopiev, Dmitry Petelin e dall’astronauta della NASA Francisco Rubio. La parte superiore dell’emblema, che ha la forma di un cerchio, reca il logo di Roskosmos, oltre alle bandiere di stato dei paesi partecipanti al volo: Russia e Stati Uniti. La composizione è costruita attorno all’immagine del modulo di discesa della nave. Sulla sinistra c’è un’immagine stilizzata della Stazione Spaziale Internazionale.

Nella parte inferiore dell’emblema c’è il nome e il numero di serie: Soyuz MS-22/23. I nomi dei membri dell’equipaggio non sono riportati in cerchio: i russi Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin, così come l’americano Francisco Rubio. Nelle vicinanze sono raffigurati animali: un cigno e una tartaruga, oltre a una figura a forma di vela.