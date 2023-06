Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali anche su coste e pianure oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 11 e 12 giugno. L’alta pressione si mantiene lontana dall’Italia: prosegue l’instabilità (che dai rilievi sconfina su coste e pianure) senza ondate di calore all’orizzonte.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 11 giugno 2023

Al Nord, ampio soleggiamento ma con nubi in progressivo aumento sulle aree montuose in generale con rovesci sparsi ed isolati temporali che dal tardo pomeriggio tenderanno localmente a sconfinare nelle aree di pianura in particolare di Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto; parziale miglioramento a fine giornata ma con fenomeni che tenderanno a permanere su Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige.

Al Centro e Sardegna, nubi sparse sulle regioni peninsulari, specie su settore appenninico, Marche e Abruzzo con locali precipitazioni lungo le coste di Abruzzo e Marche; nuvolosità in graduale intensificazione e che si concentrerà sulle aree interne e appenniniche con associati rovesci sparsi e locali temporali, più frequenti fra basso Lazio e Abruzzo; nuvolosità variabile sulla Sardegna con schiarite ed annuvolamenti che tenderanno ad intensificarsi sulle aree interne dove si potranno avere brevi rovesci o temporali che localmente potranno anche raggiungere le coste orientali. Generale miglioramento dalla serata su tutte le regioni.

Al Sud e Sicilia, sull’Isola nuvolosità variabile con ampie schiarite e annuvolamenti in intensificazione sui rilievi con possibili brevi rovesci specie sul settore orientale; in serata nubi e qualche piovasco permarranno sui rilievi settentrionali; sulle regioni peninsulari nuvolosità irregolare a tratti intensa con locali piogge o rovesci su Molise e Puglia; gradualmente la nuvolosità si concentrerà sulle aree interne e appenniniche con rovesci e temporali sparsi che nel tardo pomeriggio potranno sconfinare localmente sulle aree costiere tendendo ad esaurirsi.

Temperature massime in lieve calo su Campania e Basilicata, senza notevoli variazioni su isole maggiori, Marche, Abruzzo e Calabria, in aumento sul rimanente territorio.

Venti generalmente deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su isole maggiori, centro-sud peninsulare e coste dell’alto adriatico; di direzione variabile sul resto del Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Stretto di Sicilia, medio e basso Adriatico; da poco mossi a mossi mare e canale di Sardegna, ionio e tirreno centro-meridionale; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento nell’alto Adriatico.

Il bollettino per domani 12 giugno 2023

Al Nord, rovesci o locali temporali nella notte e al primo mattino sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte e sulla Liguria di ponente mentre dal tardo mattino e fino termine giornata rovesci sparsi e isolati temporali si svilupperanno sul settore alpino/prealpino e su quello appenninico ma anche sulle pianure di Lombardia e Piemonte, con persistenze serali e notturne soprattutto su quest’ultime due aree.

Al Centro e Sardegna, sull’Isola nubi basse anche estese associate a brevi piovaschi fino le prime ore del pomeriggio e in diradamento; nubi irregolari su Marche e Abruzzo con brevi piovaschi possibili al primo mattino nell’entroterra e prevalenti schiarite lungo le coste mentre durante le ore centrali brevi rovesci o locali temporali interesseranno le aree interne e quelle appenniniche; prevalente soleggiamento sulle restanti regioni ma con nubi a evoluzione diurna associate a locali rovesci o brevi temporali su aree interne e appenniniche.

Al Sud e Sicilia, locali rovesci tra notte e primo mattino su sud Puglia, Sicilia nord-orientale e settore tirrenico della Calabria meridionale. Dalla tarda mattina e fino la prima sera nubi irregolari a tratti intense interesseranno soprattutto le aree interne e i rilievi in genere dove maggiore sarà la probabilità di isolati rovesci e locali temporali che potranno anche raggiungere le aree costiere joniche tra tardo pomeriggio e prima sera attenuandosi del tutto durante la sera nonostante locali precipitazioni ancora possibili fino termine giornata su nord-est Sicilia e settore tirrenico della Calabria meridionale.

Temperature minime senza variazioni di rilievo o al più in lieve aumento su Toscana ed Est Emilia-Romagna; massime in calo al Nord a eccezione del settore Est dell’Emilia-Romagna dove saranno in lieve aumento come su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Basilicata, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli settentrionali su isole maggiori e Centro-Sud peninsulare con locali rinforzi su Sicilia e coste adriatiche; deboli in prevalenza dai quadranti orientali al Nord con rinforzi sulle coste adriatiche.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Adriatico e Stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi Jonio, Tirreno centro-meridionale, Mare e Canale di Sardegna, tendenti a poco mosso quest’ultimi due e il Tirreno centrale; poco mossi i restanti mari.