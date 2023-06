Previsioni Meteo Aeronautica Militare: apice dell’ondata di caldo tra oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 21 e 22 giugno, evidenziando il culmine dell’ondata di caldo tra oggi e domani, in particolare in Sardegna.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 21 giugno 2023

Al Nord, velature estese su tutte le regioni con addensamenti in sviluppo sull’arco alpino associati a qualche isolato breve rovescio o temporale in esaurimento serale.

Al Centro e Sardegna, cielo in prevalenza sereno o al massimo con velature in particolare su Sardegna, Toscana, Umbria e Marche in diradamento dal pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno con qualche passaggio di nubi alte e sottili su Molise e Puglia.

Temperature massime in generale rialzo con punte previste oltre i 38 gradi sulla Sardegna.

Venti deboli meridionali su Sardegna e coste toscane; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da quasi calmi a poco mossi Adriatico, Ionio, Stretto di Sicilia e Tirreno sud orientale; mossi i restanti bacini, fino a molto mosso il Mar di Sardegna.

Il bollettino per domani 22 giugno 2023

Al Nord, nubi in aumento su aree alpine e prealpine con rovesci e locali temporali dalle ore pomeridiane, con fenomeni sempre più diffusi in serata sui rilievi lombardi e del Trentino-Alto Adige. Sul resto del nord velature medio alte in transito nelle ore diurne e ampie schiarite nelle ore serali, con qualche addensamento su levante ligure e coste romagnole.

Al Centro e Sardegna, prevalenza di cielo sereno o al più velato con qualche nube in più a fine giornata su Sardegna occidentale e settentrionale, coste toscane e area marchigiana.

Al Sud e Sicilia, molto sole e qualche innocua velatura di passaggio tra alta Campania, Molise e Puglia settentrionale.

Temperature minime senza variazioni di rilievo su rilievi ed aree pedemontane piemontesi, Romagna, Sardegna centrosettentrionale e Salento; in rialzo sul resto del Paese; massime in calo su Valle d’Aosta, rilievi alpini piemontesi e Sardegna occidentale; generalmente stazionarie sul restante territorio piemontese, Liguria, rilievi lombardi, veneti e friulani, Trentino-Alto Adige, entroterra sardo e Puglia meridionale; in aumento sul resto d’Italia ancora con condizioni di onda di calore sulla Sardegna con punte massime previste oltre i 38-39 gradi.

Venti deboli meridionali al Centro-Sud, tendenti a disporsi da Ovest sulla Sardegna; deboli di direzione variabile al Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Mar Ligure ed i Mari attorno alla Sardegna; poco mossi o quasi calmi gli altri bacini.