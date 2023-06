Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali in arrivo, l’ondata di caldo ha le ore contate

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 22 e 23 giugno, evidenziando il ritorno della pioggia e un primo calo delle temperature.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 22 giugno 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare per Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e fascia pedemontana settentrionale del Piemonte, in graduale intensificazione, nel corso della mattinata, associata poi a rovesci e temporali sparsi, in locale sconfinamento serale sulle aree pedemontane occidentali. Estese velature sul resto del Nord ma con annuvolamenti pomeridiani più consistenti su aree alpine e prealpine accompagnati da qualche rovescio temporalesco. In serata i fenomeni tenderanno ad intensificarsi sul settore lombardo e quello del Trentino-Alto Adige dove potranno risultare anche di forte intensità.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o parzialmente velato.

Al Sud e Sicilia, bello e soleggiato con temporanei passaggi di nubi alte e sottili.

Temperature minime in aumento. Massime in calo su Alpi occidentali e Ovest Sardegna; stazionarie o in lieve rialzo altrove con valori superiori ai 38°C sulle zone interne della predetta isola.

Venti moderati meridionali su coste toscane e Sardegna con locali rinforzi su quest’ultima. Moderati orientali sulla Liguria, in rotazione e in attenuazione da Sud. Deboli variabili per il resto del Paese con rinforzi di brezza lungo i litorali e da Nord sul Salento.

Per quanto riguarda i mari, saranno quasi calmi o poco mossi Adriatico, Ionio, Stretto di Sicilia e Tirreno orientale. Mossi gli altri bacini, temporaneamente molto mossi Ligure e Mare di Sardegna, in attenuazione serale per il Tirreno sud-occidentale.

Il bollettino per domani 23 giugno 2023

Al Nord, residui rovesci e locali temporali nella notte e fino al primo mattino su Valle d’Aosta e Piemonte e in rapido miglioramento con schiarite sempre più ampie; rovesci e temporali fino metà giornata su Trentino-Alto Adige e Nord Lombardia in miglioramento pomeridiano iniziando dalla Lombardia; isolati rovesci o temporali al mattino e nel pomeriggio su Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna centro-orientale con locali persistenze serali su Est Emilia-Romagna e con locali rovesci possibili fino al tardo pomeriggio su Liguria di levante ed Ovest Emilia-Romagna.

Al Centro e Sardegna, locali rovesci o brevi temporali durante la mattina e nel pomeriggio su alta Toscana e restanti aree interne e appenniniche della regione, con locali fenomeni da metà giornata e fino la prima sera anche su rilievi e aree interne di Marche e Umbria; sereno o poco nuvoloso su Sardegna e restanti aree peninsulari.

Al Sud e Sicilia, cielo prevalentemente sereno o al più debolmente velato.

Temperature minime in calo su Alpi/Prealpi, Liguria, Sardegna, appennino centrale ed emiliano-romagnolo, in lieve aumento su Puglia, Calabria e Sicilia e stazionarie sul restante territorio; massime in aumento su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con punte fino e, localmente, oltre 38°C, stazionarie su Molise e Piemonte e in generale diminuzione, anche marcata, sul resto d’Italia.

Venti da deboli a localmente moderati occidentali sulla Sardegna, con ulteriori rinforzi sul settore Nord; deboli occidentali al centro-nord, in generale rotazione dai quadranti settentrionali e con rinforzi localmente forti nel pomeriggio e in serata sulle coste venete ed emiliano-romagnole; deboli variabili al Sud e Sicilia in generale rotazione dai quadranti occidentali.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso tendente a molto mosso il Mare di Sardegna; mossi Mar Ligure, Canale di Sardegna e Tirreno occidentale, con quest’ultimo anche localmente molto mosso sul settore tra Sardegna settentrionale e Lazio; poco mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento sullo Stretto di Sicilia.