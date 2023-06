Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani torna la pioggia al Nord

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 26 e 27 giugno, evidenziando una perturbazione in arrivo al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 26 giugno 2023

Al Nord, cielo in prevalenza soleggiato con moderato sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini durante le ore centrali e pomeridiane della giornata associate a brevi rovesci.

Al Centro e Sardegna, cielo generalmente sereno con locali annuvolamenti pomeridiani sulle aree interne in prossimità dei rilievi specie su basso Lazio e Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, prevalenti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento più esteso fra Calabria e Sicilia orientale; nel corso della mattinata gli annuvolamenti tenderanno a concentrarsi sulle aree interne in prossimità dei rilievi con la possibilità di brevi rovesci in particolare di Calabria e Sicilia orientale ed in esaurimento serale.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento.

Venti deboli settentrionali al Centro Sud con rinforzi su aree ioniche e del basso adriatico; nel corso del pomeriggio tendenza a ruotare da Ovest sulla Sardegna occidentale e a rinforzare localmente da Nord Ovest sulla Sicilia meridionale; deboli variabili al Nord, a prevalente regime di brezza lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi Mar Ligure, alto Adriatico, Tirreno settentrionale e Mar di Sardegna con moto ondoso in aumento in quest’ultimo; da poco mossi a mossi il Canale di Sardegna ed il Tirreno centro meridionale; mossi i rimanenti mari, localmente molto mossi basso Adriatico e Ionio settentrionale.

Il bollettino per domani 27 giugno 2023

Al Nord, peggiora sul Nord Est e sulla Lombardia con temporali già dal mattino; cielo in prevalenza velato da nubi medio-alte sul resto del settentrione, con addensamenti più significativi su Slpi piemontesi ed Emilia-Romagna occidentale responsabili di brevi rovesci o locali temporali.

Al Centro e Sardegna, bel tempo, con cielo sereno o al più velato.

Al Sud e Sicilia, cielo per lo più sereno eccezion fatta per modesti e innocui annuvolamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi di Basilicata e Calabria.

Temperature minime stazionarie su Valle d’Aosta, Liguria, Sardegna orientale, Lazio meridionale, Sicilia e sud peninsulare; in lieve aumento altrove. Massime in diminuzione su Lombardia orientale, Emilia occidentale e regioni di Nord Est; in aumento su Romagna, Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti deboli settentrionali su Molise, Puglia, coste ioniche peninsulari e isole maggiori, in moderata intensificazione sulla Sardegna e con raffiche occidentali sul settore nord orientale. Deboli variabili sul rimanente territorio, a regime di brezza lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, da mosso a molto mosso il Mare di Sardegna; mossi Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Ionio e medio-basso Adriatico con moto ondoso in diminuzione su questi ultimi due bacini; da poco mosso a localmente mosso il Tirreno sud-occidentale; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in lento e locale aumento su alto Adriatico, Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale.