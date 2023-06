Previsioni Meteo Aeronautica Militare: isolati rovesci e temporali da Nord a Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 28 e 29 giugno, evidenziando la persistenza dell’instabilità a seguito dell’arrivo di una perturbazione.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 28 giugno 2023

Al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso con residui e locali piovaschi su Piemonte meridionale, Emilia-Romagna orientale, in successivo miglioramento con ampie schiarite; dal tardo mattino ampie schiarite sulle pianure con maggiore copertura residua sui rilievi alpini/prealpini, soprattutto piemontesi, quelli appenninici liguri ed emiliano-romagnoli; maggior probabilità di precipitazioni a carattere di isolati rovesci o temporali fino alla serata sui rilievi di Piemonte, Liguria ed Emilia, con locali persistenze serali sulle Alpi piemontesi e possibili locali sconfinamenti, tra tardo pomeriggio e serata, sulla fascia pedemontana piemontese e sulla Liguria di ponente; cielo parzialmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, sul resto del settore ma senza fenomeni significativi.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno sulla Sardegna salvo locali addensamenti sul settore settentrionale dal pomeriggio; cielo molto nuvoloso con annessi isolati rovesci e temporali dal mattino, fino alla serata, su Marche e Abruzzo; cielo sereno o poco nuvoloso con prevalente soleggiamento sul Lazio salvo nuvolosità ad evoluzione diurna sul settore appenninico con brevi piovaschi pomeridiani, maggiormente probabili sulle aree più orientali; cielo parzialmente nuvoloso, inizialmente su Toscana ed Umbria, ma in rapida intensificazione mattutina e con isolati rovesci o temporali associati dal tardo mattino e fino al tardo pomeriggio/ sera.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso con precipitazioni annesse a carattere di isolato rovescio o temporale sul Molise, in successiva estensione pomeridiana e serale alla Puglia settentrionale; cielo sereno o poco nuvoloso con ampio e prevalente soleggiamento sul resto del settore meridionale, seppure con qualche breve rovescio pomeridiano su Appennino campano e Basilicata settentrionale.

Temperature valori minimi stazionari su Liguria, gran parte della Toscana e Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia meridionale, in lieve aumento su Sicilia settentrionale, Calabria e Basilicata; in flessione su Marche, appennino toscano e resto del settore settentrionale; valori massimi stazionari su Liguria, Puglia centrale, Basilicata, Campania meridionale e Sardegna orientale, in aumento su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, in flessione sul resto della penisola, più marcatamente su Veneto, Emilia-Romagna, Marche ed Abruzzo.

Venti deboli orientali al Nord con residui rinforzi al primo mattino su coste venete ed emiliano-romagnole; deboli settentrionali su Sardegna, Toscana, Umbria e regioni centro-meridionali del versante adriatico, con locali rinforzi sulla Sardegna occidentale; deboli occidentali o meridionali sul resto della penisola.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il Mare di Sardegna, con moto ondoso in diminuzione dalla serata; poco mossi basso Adriatico e Jonio con moto ondoso in aumento su quest’ultimo; mosso il Canale di Sardegna e da poco mossi a mossi tutti i restanti mari, con moto ondoso in diminuzione su Mar Ligure e alto Tirreno.

Il bollettino per domani 29 giugno 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso su friuli-venezia giulia, veneto ed emilia-romagna, con addensamenti piu’ compatti nel pomeriggio sul friuli-venezia giulia e, dalla sera su emilia-romagna; – nuvolosita” irregolare a tratti intensa sul resto del nord, con piogge e rovesci al mattino su valle d’aosta, alpi piemontesi e lombarde e su liguria centro-occidentale e con temporali dal pomeriggio e in serata su valle d’aosta, alpi piemontesi e lombarde, liguria e confinante settore appenninico emiliano, con locali sconfinamenti tra sera e prima nottata sulle pianure del piemonte.

Al Centro e Sardegna, residua nuvolosita” nella notte su marche ed abruzzo in rapido diradamento mattutino su marche e coste abruzzesi, con addensamenti che invece indugeranno sul settore appenninico e che, dal tardo mattino e nel pomeriggio, daranno luogo ad isolati rovesci o temporali in rapido esaurimento dalla sera; – sereno o poco nuvoloso sul resto del centro salvo isolati rovesci o temporali a evoluzione diurna su rilievi sardi, sulla toscana, umbria meridionale ed aree interne e appenniniche laziali, con residui piovaschi serali solo sull’alta toscana.

Al Sud e Sicilia, cielo prevalentemente sereno su sicilia e calabria salvo qualche occasionale e breve rovescio pomeridiano sui rilievi calabresi; – copertura nuvolosa variabile sul resto del sud, con addensamenti maggiori su puglia, molise, basilicata, aree interne e appenniniche campane dal tardo mattino e nel pomeriggio con possibili rovesci o temporali associati e in generale esaurimento serale.

Temperature minime in calo su regioni nord-orientali, emilia-romagna, marche, abruzzo, molise, puglia e sardegna, senza variazioni di rilievo sul restante territorio; – massime in diminuzione su liguria di ponente, piemonte, valle d’aosta, puglia, basilicata, appennino laziale e abruzzese e settori piu” orientali di calabria, sicilia e sardegna, in aumento su trentino-alto adige, veneto, friuli-venezia giulia, emilia-romagna, toscana, marche, umbria, coste abruzzesi e sardegna occidentale.

Venti mediamente deboli dai quadranti orientali al nord; – deboli settentrionali su sardegna e centro-sud peninsulare e deboli variabili sulla sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di sardegna e settori sud di ionio e tirreno, con moto ondoso in generale diminuzione salvo che sull’estremo settore sud dello ionio; – da poco mossi a localmente mossi i restanti mari e tutti tendenti a poco mossi.