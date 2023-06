Previsioni Meteo Aeronautica Militare: forte maltempo in vista, domani l’arrivo di una nuova perturbazione

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 12 e 13 giugno, segnalando, per la giornata di domani, gli effetti dell’arrivo di una nuova perturbazione.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 13 giugno 2023

Al Nord, sulle regioni occidentali molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi per gran parte della giornata, localmente di forte intensità e più probabili a ridosso delle zone montuose. Sulle regioni orientali irregolarmente nuvoloso sulle aree alpine e appenniniche, con rovesci e brevi temporali nel corso del pomeriggio, in sconfinamento alle aree pedemontane in serata; sulle aree di pianura e lungo le coste poco nuvoloso.

Al Centro e Sardegna, cielo inizialmente poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento sulla Toscana con rovesci e isolati temporali, fenomeni che si estenderanno a gran parte delle aree interne e appenniniche nel corso del pomeriggio; prevalenza di tempo soleggiato lungo le coste.

Al Sud e Sicilia, generalmente poco nuvoloso, ma con aumento della copertura nel pomeriggio con rovesci o temporali sulle zone interne di Campania, Molise, Basilicata e Puglia; prevalenza di bel tempo lungo le coste, sulla Sicilia e la Calabria.

Temperature massime in leggero calo al Nord e sulla Toscana, stazionarie altrove. Minime senza variazioni di rilievo.

Venti deboli, con locali rinforzi orientali sulla Pianura Padana e settentrionali su coste del medio e basso adriatico, Calabria e Sicilia; a regime di brezza con locali rinforzi lungo le coste e le zone montuose.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi l’Adriatico, il Canale di Sicilia e lo Ionio. Poco mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 14 giugno 2023

Al Nord, molte nubi compatte al Nord-Ovest, Alpi, Prealpi, Liguria ed Emilia-Romagna meridionale, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale; estese e spesse velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi, in attenuazione serale sulle regioni tirreniche.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa al mattino su Campania e Sicilia, ma in estensione dal pomeriggio anche al resto del meridione, cono rovesci o temporali diffusi, dal pomeriggio su Campania, Molise e Puglia garganica, ma in estensione serale anche al resto del meridione.

Temperature minime in aumento su Appennini centromeridionali e Sicilia, stazionarie sul resto della penisola; massime in diminuzione su regioni centrali ed isole maggiori, in aumento al Nord-Ovest e stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti orientali in Pianura Padana e da quelli meridionali al Centro-Sud, con locali rinforzi in occasione dei temporali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi tutti i bacini, in tendenza a generale aumento del moto ondoso.