Previsioni Meteo Aeronautica Militare: oggi forti temporali, attenzione al Nord

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 12 e 13 giugno, segnalando un altro inizio settimana all’insegna dell’instabilità.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 12 giugno 2023

Al Nord, rovesci e temporali anche di forte intensità, per l’intera mattinata, su basso Piemonte e Liguria. Successivamente i fenomeni riguarderanno le aree montuose ma, dalla seconda parte del pomeriggio, tenderanno nuovamente ad interessare il settore pianeggiante a Nord del Po e le coste liguri per poi esaurirsi in serata su quest’ultime e i rilievi appenninici.

Al Centro e Sardegna, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ma già dalla tarda mattinata, sulle aree appenniniche e quelle interne anche dell’isola, tenderanno a svilupparsi addensamenti consistenti che daranno luogo a rovesci o temporali sparsi. Possibile interessamento, nella seconda parte del pomeriggio, anche delle coste del basso Lazio mentre le precipitazioni saranno in complessivo esaurimento per la serata.

Al Sud e Sicilia, locali rovesci o temporali, al mattino, per i litorali adriatici della Puglia meridionale e il settore tirrenico di Calabria e Sicilia. Dal primo pomeriggio invece i fenomeni si concentreranno principalmente su rilievi e zone interne con possibili, locali sconfinamenti, nella seconda parte del pomeriggio, sulle le coste ioniche. In serata poi si assisterà a un generale miglioramento eccezion fatta per qualche residuo rovescio limitato al Nord-Est dell’isola e al versante tirrenico della Calabria.

Temperature massime in leggero calo al Nord, Toscana, Umbria, Marche, Calabria e Sicilia; stazionarie o in lieve aumento altrove.

Venti deboli settentrionali con locali rinforzi per coste adriatiche, Calabria e Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi Mar Ligure, alto Tirreno, Mare e Canale di Sardegna. Mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 13 giugno 2023

Al Nord moderato maltempo sulle regioni occidentali, Ovest Lombardia ed Emilia con piogge sparse e locali temporali; annuvolamenti compatti sui restanti rilievi alpini prealpini ed appenninici con locali rovesci e qualche isolato temporale in assorbimento dalle ore serali; velature anche spesse sulle aree pianeggianti con tempo più asciutto, salvo qualche pioggia mattutina attesa lungo le coste e nell’immediato entroterra veneto.

Al Centro e Sardegna, rapido aumento della nuvolosità già in mattinata con deboli piogge e qualche temporale su Toscana, Lazio e rilievi abruzzesi; dal primo pomeriggio fenomeni in generale intensificazione, in estensione verso Sardegna centrorientale, Umbria, appennino marchigiano ed Abruzzo, mentre sul resto dell’isola e lungo le coste adriatiche il tempo sarà prevalentemente asciutto ma con passaggi di estese nubi medio-alte poco significative. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni dall’imbrunire su gran parte della Sardegna, basso Lazio, Marche ed Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, ancora qualche residuo breve rovescio nella notte ed al primo mattino lungo le coste adriatiche salentine, su quelle nordorientali siciliane e soprattutto su quelle tirreniche calabresi. Nelle ore seguenti della mattina, tuttavia, la copertura si intensificherà rapidamente su gran parte delle aree peninsulari e sulla Sicilia centrosettentrionale, apportando deboli piogge sparse, ma anche qualche isolato temporale su Molise, Campania e Basilicata tirrenica. Dalle prime ore serali i fenomeni cesseranno con aperture sempre più ampie, in attesa di nuove nubi che torneranno già nelle ore seguenti su gran parte del Molise, Campania e Sicilia, nonché sul versante tirrenico di Basilicata e Calabria.

Temperature minime in calo su Emilia-Romagna orientale, Marche, Ovest Sardegna e Sicilia settentrionale; in rialzo su rilievi settentrionali piemontesi, Nord Lombardia e Triveneto; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime in aumento su Puglia, regioni ioniche e isole maggiori; in diminuzione su gran parte del Nord, Toscana e Lazio; pressoché stazionarie sul rimanente territorio.

Venti deboli settentrionali sulla Puglia, orientali su Pianura Pdana e coste Nord adriatiche; deboli di direzione variabile sul resto del Paese, con prevalenza del regime di brezza nelle ore più calde lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi basso Tirreno, Stretto di Sicilia, Adriatico e Ionio, con moto ondoso in graduale attenuazione; poco mossi gli altri bacini, tendente a mosso dal pomeriggio il Mar di Sardegna al largo.