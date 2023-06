Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ecco dove pioverà oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 10 e 11 giugno. L’Italia rimane esposta a temporali pomeridiani e al passaggio di perturbazioni a causa dell’assenza di una struttura di alta pressione.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 10 giugno 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso con piogge che si manifesteranno su gran parte delle regioni settentrionali con rovesci ed isolati temporali che nella prima parte della giornata interesseranno Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi estendersi successivamente sulle aree montuose, e dalla sera sulle zone pianeggianti di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Al Centro e Sardegna, sulle regioni peninsulari molte nubi, con piogge sparse su Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo con possibili temporali sulla Toscana nella prima parte della giornata; dal pomeriggio attese locali schiarite lungo le coste tirreniche, mentre la nuvolosità diverrà diffusa a ridosso delle aree appenniniche con possibili isolati temporali; piogge in diminuzione dalla serata; sulla Sardegna alternanza di schiarite e annuvolamenti con locali piogge dal pomeriggio sulle coste orientali dell’isola.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente molto nuvoloso su Molise, Puglia garganica, Basilicata e Campania con associate piogge che nel corso della mattinata saranno a carattere di rovescio o temporale, ma che tenderanno gradualmente a diminuire nel corso della giornata. Durante le ore pomeridiane brevi rovesci ed isolati temporali interesseranno le aree interne per poi attenuarsi in serata, con successivi ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia meridionale.

Temperature minime in lieve aumento sulla Sicilia e in leggera flessione sulla Calabria, stazionarie sul resto d’Italia; massime in diminuzione al centro-sud peninsulare e sulla Pianura Padana, in debole rialzo sulla Sardegna e senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli al più localmente moderati da Nord sulla Sardegna; deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà generalmente mosso lo ionio; poco mossi i restanti mari, salvo locali aumenti del moto ondoso su Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia.

Il bollettino per domani 11 giugno 2023

Al Nord, inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso. Poi, nel corso della mattinata, aumento della nuvolosità compatta a ridosso dei rilievi con sviluppo di locali temporali; possibile trasferimento serale delle precipitazioni anche al resto di Piemonte, Lombardia e nottetempo alla pianura veneta.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti, questi ultimi più consistenti a ridosso delle aree interne con sviluppo di locali rovesci e brevi temporali ma in generale attenuazione serale.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità variabile sulla Sardegna con brevi rovesci pomeridiani; cielo irregolarmente nuvoloso al Sud, con precipitazioni sparse a partire dalla tarda mattinata ma in generale assorbimento serale.

Temperature minime in tenue aumento su Pianura Padana, Toscana, Umbria e Calabria, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime generalmente in tenue rialzo ovunque.

Venti moderati settentrionali lungo le coste adriatiche e sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda mari, sarà poco mosso il Mar Ligure; da poco mossi a mossi i restanti mari.