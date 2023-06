Previsioni Meteo Aeronautica Militare: rischio fenomeni intensi al Centro/Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 15 e 16 giugno, segnalando lo spostamento verso Est della perturbazione che ha raggiunto ieri l’Italia, determinando forte maltempo al Centro/Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 15 giugno 2023

Al Nord, inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti compatti sulle alpi occidentali, orientali e sull’appennino emiliano; dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi, mostrandosi sempre più compatta e generando brevi rovesci e localmente isolati temporali, ma comunque in generale esaurimento serale; possibilità di locali sconfinamenti sulla pianura padana orientale.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso o coperto su Marche, Abruzzo e Lazio centro-meridionale con piogge sparse e isolati temporali in generale miglioramento nel corso della serata; i temporali potranno risultare intensi sul Lazio centro-meridionale; prevalenti schiarite sul resto del centro, salvo annuvolamenti compatti sulle aree appenniniche con associati brevi rovesci nelle ore più calde della giornata; variabile sulla Sardegna con locali piovaschi sull’area orientale al primo mattino e qualche breve rovescio pomeridiano sui rilievi.

Al Sud e Sicilia, estesa copertura nuvolosa su tutto il meridione con piogge a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità su Campania, Molise, Puglia, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale; dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni con successive schiarite serali su Campania settentrionale, Molise e Sicilia centro-meridionale.

Temperature minime in calo su aree alpine, isole maggiori, Abruzzo, Marche e al Sud, senza variazioni di rilievo sulle restanti aree; massime in diminuzione al Sud, su Abruzzo e sui settori meridionali di Lazio e Marche, stazionarie sul Triveneto e sull’Emilia-Romagna orientale, in generale aumento sul restante territorio.

Venti settentrionali deboli al Nord, da deboli a localmente moderati al Centro; da deboli a localmente moderati: meridionali sulle aree ioniche e settentrionali sul resto del Sud. Attesi locali rinforzi sull’area occidentale della Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi Mar Ligure e Adriatico settentrionale; generalmente mossi, tendenti a molto mossi Stretto di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna.

Il bollettino per domani 16 giugno 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti compatti sui rilievi nelle ore più calde. Possibili isolati temporali su Alpi e Prealpi orientali.

Al Centro e Sardegna, prevalenza di sole su tutte le regioni, con al più locali addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici nelle ore centrali della giornata.

Al Sud e Sicilia, al mattino ampi spazi di sereno sulla Sicilia centro-meridionale e molte nubi sulle regioni peninsulari e sul resto dell’isola. Le piogge diffuse e gli isolati temporali interesseranno la Puglia, le coste ioniche peninsulari e tirreniche ma dal pomeriggio è attesa un’attenuazione dei fenomeni, con cielo stellato nottetempo.

Temperature minime in lieve flessione su Prealpi, Toscana meridionale, Umbria, Lazio settentrionale, Puglia e Basilicata, in prevalenza stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento su Pianura Padana, Marche, Abruzzo, Lazio meridionale, Molise, Campania, Sardegna e Sicilia meridionale, in calo su Puglia, Basilicata e Calabria, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati settentrionali al Centro-Sud, con rinforzi sulla Puglia; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio; poco mossi il Mar Ligure e l’alto adriatico; mossi i restanti bacini, fino a molto mossi Stretto di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna.