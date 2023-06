Previsioni Meteo Estate, la tendenza di AccuWeather: tante sorprese per l’Italia

MeteoWeb

L’estate è dietro l’angolo e il team di esperti di previsioni a lungo termine di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, ha pubblicato le previsioni meteo stagionali per l’Europa. Nell’emisfero settentrionale, l’estate inizierà ufficialmente al solstizio di mercoledì 21 giugno, circa tre settimane dopo l’inizio dell’estate meteorologica, scoccato oggi, giovedì 1 giugno. I meteorologi di AccuWeather affermano che il clima estivo inizierà rapidamente in tutta l’Europa centrale e settentrionale, mentre le aree sudorientali potrebbero subire una transizione più lenta verso la nuova stagione. Anche se l’estate potrebbe non essere così soffocante come quelle precedenti, gli esperti affermano che potrebbe rivelarsi altrettanto pericolosa sia per i residenti che per i visitatori a causa di incendi, crescente siccità e maltempo. Ecco tutti i dettagli delle previsioni meteo per l’estate 2023 in Europa di AccuWeather.

Ci sarà caldo estremo?

L’Europa sta entrando nella nuova stagione, dopo aver affrontato estati consecutive di caldo brutale e da record. All’inizio di quest’anno, un rapporto pubblicato dal Copernicus Climate Change Service ha dettagliato come l’estate del 2022 sia stata la più calda mai registrata per il continente europeo, battendo il record precedente stabilito solo un anno prima nell’estate del 2021. Le condizioni pericolosamente calde hanno colpito quasi ogni aspetto della vita, hanno causato migliaia di vittime e hanno peggiorato le condizioni di siccità.

Il caldo è rapidamente aumentato in alcune parti della Spagna e del Portogallo questa primavera. Il 27 aprile 2023, Córdoba, in Spagna, ha stabilito un nuovo record per la temperatura di aprile più alta mai registrata in Europa, quando il termometro ha raggiunto valori più tipici di agosto. All’inizio della nuova stagione, la domanda nella mente di molti europei è se l’estate 2023 sarà ricordata come un’altra stagione di estremi.

In generale, secondo Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather, gli eventi di caldo estremo dovrebbero essere meno frequenti in tutto il continente rispetto agli ultimi anni. “Ci saranno momenti in cui farà caldo, soprattutto dalla Penisola Iberica al sud della Francia e al Nord Italia, ma è improbabile che il caldo estremo da record della scorsa estate si ripeta”, ha detto Roys. Un flusso di umidità dall’Oceano Atlantico dovrebbe aumentare la copertura nuvolosa in queste aree, il che aiuterà a mantenere sotto controllo le temperature durante le ore diurne, affermano i meteorologi.

Di notte, tuttavia, la copertura nuvolosa può agire come una coperta, isolando l’aria sottostante e provocando temperature più elevate rispetto a quelle normalmente osservate. Condizioni più miti durante le ore notturne potrebbero portare a temperature sopra la media storica per l’estate nel suo complesso in questa regione. Gli esperti di AccuWeather dicono che potrebbero comportare anche rischi per la salute.

I meteorologi di AccuWeather affermano che l’Europa orientale è un’area del continente che ha meno probabilità di sperimentare frequenti ondate di super caldo nella prossima stagione. Nel complesso, è probabile che le temperature si avvicinino alla media storica durante i mesi estivi in Ungheria, Romania e Serbia.

Potrebbe essere difficile trovare sollievo dalla siccità nell’Europa sudoccidentale

È improbabile che le aree che hanno un disperato bisogno di precipitazioni in Europa ricevano aiuti da Madre Natura quest’estate, affermano i meteorologi di AccuWeather. L’Osservatorio europeo della siccità dipinge un quadro desolante in gran parte della Penisola Iberica, nel sud della Francia e nel Nord dell’Italia. “Anche se a volte ci saranno precipitazioni quest’estate, temporali giornalieri o cose del genere, le precipitazioni non saranno diffuse o molto significative”, ha detto Roys. L’esperto sottolinea che l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna non fornisce alcuna indicazione di ciò che accadrà quest’estate.

Spagna, Portogallo e Francia meridionale potrebbero finire con quantità di pioggia non troppo lontane dal normale per la stagione, ma questo non dice molto visto quanto sono tipicamente secche, secondo Alan Reppert, meteorologo di AccuWeather. I temporali secchi, ossia temporali che producono poca o nessuna pioggia ma generano comunque un’abbondanza di fulmini, potrebbero essere una minaccia in queste aree. Questo fenomeno meteorologico è noto per innescare incendi indotti da fulmini che possono estendersi in aree di siccità.

“Il tema principale dell’estate per questa parte del continente è che qualsiasi pioggia porterà solo sollievo a breve termine, e la siccità che è peggiorata la scorsa estate non scomparirà per nessuna di queste località”, ha detto Roys. La siccità persistente può mettere a dura prova l’approvvigionamento idrico, il trasporto per vie d’acqua e le colture.

L’estate secca e calda può aumentare il rischio di incendi boschivi in Scandinavia

Si prevede che l’estate sarà più secca e più calda rispetto alla media storica nella metà settentrionale del continente, compresi Regno Unito, Irlanda e Scandinavia. “Esiste il rischio che la Scandinavia viva una ripetizione del 2018, quando il clima caldo e secco persistente ha causato lo scoppio di incendi in tutta la regione”, ha affermato Roys. “La regione non è fatta per gestire questo tipo di andamento meteorologico”. Durante quell’estate, la Svezia è stata devastata da incendi distruttivi, che sono ricordati come tra i peggiori incendi boschivi del Paese nella storia moderna. I meteorologi di AccuWeather affermano, tuttavia, che sulla Scandinavia non sono previste solo condizioni calde e secche: a tratti, rovesci e temporali potrebbero spostarsi sull’area.

Più a ovest, l’Irlanda e il Regno Unito probabilmente vivranno i loro periodi asciutti, il che potrebbe far temere un’altra siccità. “C’è una minaccia per il ritorno della siccità, specialmente in Inghilterra e nelle Midlands, ma non si prevede che le condizioni saranno così gravi come l’anno scorso“, ha detto Roys. Durante l’estate del 2022, il governo britannico ha emesso la sua prima dichiarazione di siccità in Inghilterra dal 2018, poiché la regione ha vissuto l’estate più secca degli ultimi 50 anni. Nel corso di questa estate, tuttavia, intervallati da periodi di siccità, possono esserci momenti in cui si sviluppano rovesci e temporali, specialmente in Inghilterra e Galles, che possono produrre localmente forti piogge e forti raffiche di vento.

I meteorologi di AccuWeather affermano che giugno e luglio saranno i mesi più secchi dell’estate in quest’area prima che un po’ di sollievo arrivi potenzialmente più avanti nella stagione. “Quante precipitazioni ci saranno durante l’ultima parte dell’estate possono dipendere da eventuali caratteristiche tropicali che si trovano nell’Oceano Atlantico che potrebbero essere indirizzate verso l’Europa nordoccidentale”, ha detto Roys. “Entro la fine di agosto, cioè quando le Isole Britanniche potrebbero affrontare il potenziale impatto di entità tropicali”.

Periodi di maltempo dal nord della Francia ai Balcani

Le previsioni meteo per l’estate in Europa di AccuWeather evidenziano la zona dal nord della Francia alla Germania, alla Polonia e agli stati balcanici come il corridoio più probabile in cui avverranno periodi di precipitazioni più frequenti e forse anche condizioni di forte maltempo rispetto al resto del continente. Le precipitazioni dovrebbero avvicinarsi alla media storica per gran parte di questa regione, il che rappresenta una buona notizia per i raccolti nei Balcani, secondo Roys.

Anche se le piogge contribuiranno a frenare le condizioni di siccità nell’area, potrebbero avere conseguenze dannose per alcune comunità. “La zona dal nord della Francia ai Balcani è a maggior rischio di maltempo in termini di temporali in grado di produrre venti distruttivi e grandine”, ha detto Roys. Nei Balcani, i periodi di tempesta potrebbero comportare un significativo rischio di alluvioni lampo poiché le precipitazioni salgono al di sopra della media storica della stagione. Tuttavia, non è tutto è perso per quanto riguarda le vacanze estive, considerato che “sono previsti bei periodi” nel corso dell’estate, secondo Roys.

Le temperature dovrebbero essere vicine o leggermente al di sopra della media storica in tutta l’area nel corso di giugno, luglio e agosto. “Ci aspettiamo che il numero di giorni a +32°C o più sia leggermente superiore alla media storica di questa estate“, ha affermato Roys. “Saranno comunque frequenti come negli ultimi anni? No”.