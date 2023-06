Previsioni Meteo Liguria: instabilità e temporali anche nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il transito di un disturbo in quota sul Mediterraneo centrale favorisce oggi ancora condizioni di instabilità in Liguria, con rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in locale estensione alla costa. In serata possibili nuovi fenomeni specie su Centro-Levante. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti: è quanto riporta il bollettino di vigilanza emesso oggi da Arpal.

Domani residua instabilità su Centro-Levante tra la notte e il mattino con locali rovesci o temporali fino a moderati, più probabili sui bacini marittimi di Levante e in mare aperto. Nelle ore centrali si rinnovano le condizioni di instabilità con possibili temporali sparsi anche moderati, in particolare sui rilievi. Mercoledì 7 giugno il transito di un nuovo disturbo in quota favorisce ancora condizioni di moderata instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi più probabili su Centro-Ponente.

