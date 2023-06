Previsioni Meteo Lombardia: domani pioggia anche in pianura

MeteoWeb

Domani “persistono condizioni a tratti perturbate, con aumento della copertura nuvolosa e piogge che potranno coinvolgere anche parte della pianura centro occidentale, in attenuazione ed esaurimento dalla seconda parte della giornata di martedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con nubi più compatte dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte da deboli a tratti moderate anche a carattere di rovescio o temporale sui settori prealpini e pedemontani centro occidentali, persistenti da sparse a diffuse sebbene in attenuazione tra mattino e pomeriggio a coinvolgere anche parte della pianura; in serata possibile nuova intensificazione dei fenomeni sui settori occidentali.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime attorno a 16°C, massime a circa 26°C.

Zero termico: a circa 3800 metri.

Venti: in pianura in rinforzo a tratti moderati orientali, in montagna deboli da nord.