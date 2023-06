Previsioni Meteo Lombardia: oggi e domani nubi e piogge sparse

MeteoWeb

“Una blanda ma ampia circolazione depressionaria insiste sull’Europa meridionale portando oggi e domani cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso e precipitazioni sparse ed intermittenti a carattere di rovescio. Tra mercoledì e giovedì la struttura depressionaria tende a spostarsi verso est lasciando sull’arco Alpino un flusso settentrionale, ancora associato alla depressione, ma meno umido e progressivamente più stabile. Sabato e domenica prevalentemente soleggiato e con bassa probabilità di isolati piovaschi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino nuvolosità diffusa, dal pomeriggio in attenuazione in pianura fino a poco o irregolarmente nuvoloso, nubi più persistenti in montagna.

Precipitazioni: alla notte ed al mattino residue su pianura, prime Prealpi occidentali e Appennino; dalle ore centrali rovesci sparsi sui rilievi, assenti o poco probabili in pianura.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 24°C e 26°C.

Zero termico: a circa 3500 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna deboli da nord.