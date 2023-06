Previsioni Meteo Lombardia: ancora instabilità, poi migliora nel weekend

MeteoWeb

“Una blanda ma ampia circolazione depressionaria insiste sull’Europa meridionale portando ancora per stamattina cielo velato o nuvoloso sui settori meridionali della regione ma con schiarite irregolari nel pomeriggio, e precipitazioni sparse ed intermittenti a carattere di rovescio o temporale. La struttura depressionaria tende a spostarsi verso est nelle prossime ore lasciando sull’arco Alpino un flusso settentrionale, ancora associato alla depressione, ma progressivamente meno instabile. Sabato e domenica prevalentemente soleggiato con temperature in aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso o velato in pianura, con qualche addensamento in più alla notte ed in serata; sui rilievi da poco nuvoloso a nuvoloso per irregolare sviluppo di cumuli diurni.

Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci o temporali isolati sulla fascia Prealpina, in possibile discesa all’alta pianura in serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 26°C e 28°C.

Zero termico: in lieve abbassamento, attorno a 3300 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna in rinforzo da nord fino a moderati sui rilievi di confine.

