Previsioni Meteo Lombardia: possibili rovesci e temporali isolati sui rilievi fino a domani

“La circolazione depressionaria sulla Penisola Italiana è in spostamento verso est, e lascia sull’arco Alpino un flusso settentrionale progressivamente più stabile. Fino a venerdì resta, in diminuzione, la possibilità di rovesci e temporali isolati sui rilievi, più marcata ad est, in possibile discesa alla pianura in serata; sabato la probabilità di precipitazioni cala decisamente e le temperature massime tenderanno a salire. Da domenica correnti dai quadranti sudoccidentali al confine tra una perturbazione sul vicino Atlantico e un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo: in pianura stabile e caldo, sui rilievi annuvolamenti e possibili precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso ma con sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore centrali della giornata, più marcato sui rilievi ed i settori orientali.

Precipitazioni: isolati rovesci da metà giornata sui rilievi Alpini e Prealpini centrorientali, in possibile discesa sulla pianura nel tardo pomeriggio-sera.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve ma diffuso aumento. In pianura minime tra 14°C e 16°C, massime tra 27°C e 30°C.

Zero termico: in lieve abbassamento, in particolare sulle Retiche orientali; tra 3000 e 3200 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, prevalentemente dai quadranti settentrionali; in montagna moderati settentrionali con rinforzi sulle cime.