Previsioni Meteo Lombardia: rovesci e temporali tra domenica e lunedì in alcune aree

“La progressiva espansione da ovest di un promontorio anticiclonico favorirà tempo stabile e soleggiato per gran parte del fine settimana, temperature in rialzo e ventilazione debole. Tra domenica 18 e lunedì 19 è atteso un parziale aumento dell’instabilità limitatamente alle aree alpine, dove non si escludono brevi rovesci di pioggia o isolati temporali; altrove prevarrà la stabilità atmosferica con caldo in generale accentuazione, specie nel corso della settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, isolati addensamenti sui rilievi al pomeriggio, in serata qualche velatura sottile in transito da ovest.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime fra 14 e 18°C, massime tra 28° e 32°C.

Zero termico: in risalita fino a 3400-3600 metri.

Venti: in pianura deboli variabili tendenti a disporsi da ovest, in montagna da deboli a moderati settentrionali in attenuazione verso sera.