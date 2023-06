Previsioni Meteo Lombardia: punte di +35°C in pianura tra mercoledì e giovedì

MeteoWeb

“L’espansione di un campo d’alta pressione di origine nord africana determinerà giornate in prevalenza stabili e soleggiate nella prima metà della settimana, con caldo in progressiva accentuazione che porterà le temperature massime sin verso i 35°C in pianura tra mercoledì 21 e giovedì 22“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo generalmente poco nuvoloso per transito di nubi per lo più di tipo alto e sottile, locali addensamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 16 e 20°C, massime tra 29 e 34°C.

Zero termico: intorno a 4200-4400 metri.

Venti: deboli in prevalenza occidentali sulla pianura, in montagna moderati meridionali, localmente forti in alta quota.