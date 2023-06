Previsioni Meteo Lombardia: rapido passaggio temporalesco tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

“Il robusto anticiclone esteso dal Nord Africa sin verso l’Europa Centrale ci terrà stabile compagnia fino a giovedì 22. Si prevede quindi un cielo spesso sereno o al più offuscato da nubi alte e sottili, ma soprattutto un caldo da moderato a intenso, con temperature massime anche oltre i 35°C. Tra la sera di giovedì e la mattinata di venerdì è ad oggi probabile un rapido passaggio di temporali sulle Alpi, localmente anche di forte intensità, a cui farà seguito un rinforzo del vento e un generale calo delle temperature, che si manterranno comunque su valori estivi. La tendenza è per un weekend soleggiato e temperature intorno ai 30°C in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in prevalenza poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Temporaneamente, nel pomeriggio, passaggio di annuvolamenti più compatti.

Precipitazioni: assenti, bassa probabilità di isolati rovesci sulle Alpi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 18-22 °C, massime tra 31-35 °C.

Zero termico: intorno a 4500 metri.

Venti: in pianura deboli da ovest con qualche rinforzo sui settori orientali; in montagna a prevalente regime di brezza nelle valli, moderati da sud ad alta quota.

Altri fenomeni: disagio da calore moderato sulla pianura, localmente forte sulla bassa pianura.