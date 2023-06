Previsioni Meteo Lombardia: passaggio temporalesco e calo delle temperature tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

“Un robusto campo di alta pressione continua a far affluire aria molto calda dal Nord Africa, ed è inoltre responsabile di un cielo offuscato da nuvolosità alta e polvere sahariana in sospensione. Il “muro” anticiclonico cederà parzialmente nella serata di domani, giovedì 22, in favore di un passaggio temporalesco sulle Alpi e di un generale rinforzo del vento, quest’ultimo più evidente nella giornata di venerdì 23. Le temperature, prossime ai 35°C giovedì, caleranno di qualche grado mantenendosi comunque su valori prossimi o superiori ai 30°C, ma con meno umidità e quindi più sopportabili. Il fine settimana sarà contraddistinto da sole e temperature massime estive, qualche pioggia potrebbe tornare lunedì sulle Alpi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in prevalenza da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi alte e sottili, in serata annuvolamenti più consistenti e di tipo cumuliforme su Alpi e Prealpi

Precipitazioni: probabili rovesci e temporali dalla sera su Alpi e Prealpi centro-occidentali, anche di forte intensità. Incerto il coinvolgimento dei restanti settori alpini, marginale o nullo l’interessamento della pianura.

Temperature: minime e massime in ulteriore e lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 18-22 °C, massimi tra 32-35 °C.

Zero termico: intorno a 4500 metri

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, probabili rinforzi in serata. In montagna a prevalente regime di brezza durante il giorno, rinforzi da nord in serata.

Altri fenomeni: disagio da calore da moderato a forte sulla pianura.