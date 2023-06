Previsioni Meteo Lombardia: temporali tra martedì e mercoledì, anche in pianura

MeteoWeb

“Un flusso stabile da nordovest porta ancora per oggi e domattina tempo prevalentemente soleggiato e caldo; tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina il transito di un nucleo freddo e più instabile a nord dell’arco alpino porterà temporali e rovesci inizialmente sui rilievi, in discesa alla pianura, con un marcato rinforzo del vento da est. Mercoledì e giovedì più variabile con nuvolosità irregolare, rovesci sui rilievi e occasionali piovaschi in pianura, temperature in calo. Venerdì l’ingresso di un’attiva ma veloce saccatura atlantica porterà sulla regione precipitazioni diffuse, a tratti intense, in esaurimento già sabato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso o velato, con maggiore sviluppo di nubi sui rilievi nel corso della giornata, e al pomeriggio ed in serata nubi irregolari anche in pianura.

Precipitazioni: occasionali piovaschi sulle Alpi possibili già dal mattino; dalle ore centrali della giornata rovesci e temporali isolati sulle Prealpi orientali, in discesa alla pianura al pomeriggio ed in serata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo sui settori orientali. In pianura minime tra 20°C e 22°C, massime tra 30°C e 36°C, con i valori più elevati ad ovest.

Zero termico: in abbassamento, tra 3800-4000 metri.

Venti: in pianura orientali, con rinforzi fino a moderati o localmente forti nel pomeriggio ed in serata; in montagna moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sulle cime.

Altri fenomeni: moderato disagio da calore sui settori occidentali, in calo in serata.

